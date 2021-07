MediaWorld, Samsung Galaxy S21 5G da 128GB scontato di 180 euro

Dopo aver proposto svariate promozioni giornaliere, MediaWorld torna a lanciare un'offerta sullo smartphone Samsung Galaxy S21 5G (questa volta il modello è scontato per più tempo e non è "brandizzato" Vodafone).

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il dispositivo viene proposto a 699 euro sul portale ufficiale di MediaWorld (nella sua variante da 8/128GB). Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 879 euro. In parole povere, la nota catena ha fatto scendere il prezzo dello smartphone di 180 euro. Non male, considerando anche il fatto che si tratta di un dispositivo di recente uscita, come potete leggere nella nostra recensione di Samsung Galaxy S21 5G (pubblicata a inizio aprile 2021).

In ogni caso, la promozione rientra nel volantino "Mobile e TV Mania", che rimarrà attivo fino al 31 luglio 2021. Per il resto, c'è una certa possibilità di scelta in termini di colorazioni. Infatti, MediaWorld vende lo smartphone nelle varianti Phantom Gray, Phantom Violet, Phantom Pink e Phantom White. Ricordiamo che la confezione di vendita non include caricabatterie e auricolari.

Dando un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto da parte degli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro vende questo modello a 879 euro. Amazon Italia, invece, propone lo smartphone a 699 euro con caricatore incluso, ma al momento in cui scriviamo l'unica colorazione venduta a questo prezzo è quella Phantom Pink (le altre colorazioni, invece, costano 819 euro).