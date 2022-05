MediaWorld, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G in offerta: solo 700 pezzi

In seguito all'offerta di MediaWorld su una GPU RTX 3050, torniamo ad approfondire in questa sede le proposte a livello di offerte tech della popolare catena. Questa volta in sconto c'è lo smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, ma ci sono "poche" unità.

Più precisamente, il prodotto viene adesso venduto, nel modello da 12/256GB, a un costo pari a 1.149 euro sul sito Web di MediaWorld (da un banner che è comparso durante la nostra navigazione nella pagina principale del portale apprendiamo che ci sono "solamente" 700 unità disponibili a questo prezzo). In precedenza lo smartphone veniva proposto a 1.379 euro, dunque c'è uno sconto di 230 euro. In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa promozionale Sottocosto di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 15 maggio 2022.

Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di un buon momento per coloro che stavano tenendo d'occhio questo modello da un po' di tempo. Questo anche in virtù del fatto che su Amazon Italia lo smartphone viene attualmente proposto a 1.379 euro (in questo caso, però, il caricabatterie è incluso, mentre da MediaWorld c'è "solamente" il cavo USB Type-C come previsto di base da Samsung). Per il resto, da notare che da Unieuro il prezzo dello smartphone è di 1.149 euro.

Al netto di questo, se avete intenzione di approfondire il prodotto coinvolto, potete trovare tutte le informazioni del caso nella nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (pubblicata a febbraio 2022).