MediaWorld, Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 scontato del 33%

Non ci sono solamente le promozioni del Black Friday da MediaWorld, in quanto la nota catena ha avviato parecchie altre iniziative promozionali. Tra le varie offerte attive in questo periodo, non passa inosservato uno sconto importante sul tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022.

Infatti, quest'ultimo viene ora venduto a un costo pari a 264,99 euro sul portale ufficiale MediaWorld. Dal sito Web della catena si apprende che precedentemente il prezzo del dispositivo ammontava a 399,90 euro. Questo significa che è possibile risparmiare il 33,73%, ovvero c'è uno sconto di 134,91 euro. Non manca inoltre la consegna gratuita.

Per quel che concerne la scheda tecnica di Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022, troviamo uno schermo TFT LCD da 10,4 pollici con risoluzione 2000 x 1200 pixel, un processore Qualcomm Snapdragon 720G, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna e una batteria da 7.040 mAh. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento alla notizia di annuncio di Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 (uscita a maggio 2022). Da notare che il prezzo è di 264,99 euro anche da Unieuro, mentre su Amazon Italia il modello Wi-Fi parte da 270 euro tramite rivenditori.

Per il resto, dato che siamo in periodo di sconti, potrebbe interessarvi restare aggiornati in merito alle più recenti iniziative promozionali disponibili. A tal proposito, potreste voler consultare la pagina di riassunto del Black Friday 2022, nonché magari voler dare un'occhiata al canale Telegram delle offerte.