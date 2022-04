Mediaworld: Samsung Galaxy Watch4 e Honor 50 in offerta per pochi giorni

Oltre allo smart TV in offerta sotto 170 Euro per questo fine settimana, da Mediaworld sempre fino alle 23:59 di domenica 10 aprile 2022 potrete accedere a ottimi sconti su Honor 50 e Samsung Galaxy Watch4. Vediamo assieme tutti i dettagli da sapere per l’acquisto durante le promozioni.

Cominciamo proprio analizzando lo smartphone Honor 50 brandizzato WindTre, proposto da Mediaworld a 389 Euro anziché 529,90 Euro. Questo modello presenta un display OLED Full HD+ da 6,57 pollici con refresh rate di 120Hz, accompagnato dal SoC chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 128 GB di archiviazione e 6 GB di RAM, mentre la batteria è da 4.300 mAh. Il comparto fotocamera si compone di un sensore anteriore da 32 MP e quad-camera posteriore (108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP).

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 nella versione da 40mm ha invece uno schermo Super AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione pari a 396x396 pixel e chip Exynos W920 Dual Core sotto la scocca. Tra le varie funzionalità più importanti troviamo il supporto a NFC e sensori per misurare l’ossigenazione nel sangue, frequenza cardiaca e stress. Il sistema operativo, infine, è Wear OS con One UI Watch 3.0. Il prezzo? 199,99 Euro al posto di 269,99 Euro.

Tra le altre promozioni abbiamo anche segnalato 3 smartphone OnePlus in sconto su Amazon.