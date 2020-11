MediaWorld: Samsung Galaxy Z Fold2 5G in offerta, Amazon rilancia

In seguito all'offerta a tempo sul monitor da gaming di Xiaomi, MediaWorld è tornata a puntare su altri sconti attivi per poche ore. Tra questi, c'è una promozione interessante relativa al nuovo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2 5G.

Per chi non lo sapesse, questo dispositivo è disponibile in Italia da settembre 2020. Ricordiamo che il prezzo consigliato per lo smartphone è pari a 2049 euro. Ora, invece, MediaWorld lo propone a 1952 euro sul suo portale ufficiale. In parole povere, si tratta di un possibile sconto pari a 97 euro. La colorazione coinvolta è quella Mystic Black e ricordiamo che questo modello dispone di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. La promozione rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 5 novembre 2020.

In ogni caso, non disperate se siete arrivati "in ritardo" per l'offerta di MediaWorld. Infatti, dando un'occhiata alle promozioni lanciate dagli altri store principali che vendono prodotti tecnologici, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono Samsung Galaxy Z Fold2 5G a un prezzo di 1874,29 euro. Non si tratta del costo più basso visto finora, in quanto qualche settimana fa il prodotto costava un po' meno, ma stiamo comunque parlando di 77,71 euro in meno rispetto a quanto offerto da MediaWorld.

Per il resto, anche Unieuro ha scontato lo smartphone, abbassando il suo prezzo a 1952 euro. In questo caso, ci sono in abbinata gli auricolari Galaxy Buds+. Insomma, lo smartphone pieghevole inizia a trovarsi al centro delle prime promozioni interessanti.