MediaWorld, Samsung Neo QLED TV 4K 2022 già scontato di oltre 500 euro

A sorpresa, oltre allo sconto di MediaWorld su un TV di Samsung che abbiamo già trattato su queste pagine, la nota catena ha lanciato anche una promozione relativa a uno Smart TV di Samsung uscito nel 2022.

Più precisamente, il modello Samsung Neo QLED 4K QE75QN85B viene venduto a un prezzo pari a 3.399 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Tuttavia, aggiungendo al carrello il prodotto, è possibile ottenere uno sconto del 15%, ovvero si possono risparmiare 509,85 euro. In parole povere, il costo finale del televisore diventa 2.889,15 euro, grazie all'iniziativa 15% di Sconto Extra di MediaWorld (che rimarrà attiva fino al 1 maggio 2022, dunque ci saranno relativamente poche ore a disposizione per poter usufruire dell'offerta in seguito alla pubblicazione di questa notizia).

La scheda tecnica di Samsung Neo QLED 4K QE75QN85B include un ampio pannello QLED da 75 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché ovviamente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. Per il resto, chiaramente non mancano anche tutte le funzionalità del caso che ci si aspettano da un modello smart di questo tipo.

Per il resto, abbiamo provato a cercare questo specifico modello sui portali ufficiali di Unieuro e Amazon Italia, senza però risultato (probabilmente anche per via del fatto che è un TV di recente uscita). Insomma, capite bene che la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.