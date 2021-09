MediaWorld, Samsung TV QLED 4K da 50 pollici in sconto: Unieuro rilancia

In seguito al lancio di un'offerta legata a un televisore Philips, MediaWorld è tornata ad avviare una promozione in questo ambito. Infatti, c'è una promozione relativa a un televisore QLED di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung QE50Q80AATXZT viene proposto al costo di 925 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, precedentemente il prezzo del televisore ammontava a 1499 euro. Effettuando un rapido calcolo, si può comprendere che lo sconto è pari a 574 euro. Insomma, l'offerta potrebbe risultare intrigante per coloro che stanno cercando un televisore di una certa fascia.

Ricordiamo infatti che il modello che rientra nella promozione lanciata da MediaWorld dispone di un pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Per il resto, chiaramente non mancano tutte le classiche funzionalità smart che ci si aspettano da un televisore di questo tipo. Inoltre, è ovviamente presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

In ogni caso, la promozione lanciata da MediaWorld rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, dato che è coinvolta nell'iniziativa promozionale "Solo per il Weekend" relativa al 5 settembre 2021.

In ogni caso, Unieuro propone il modello a un prezzo ancora più basso. Infatti, la nota catena ha fatto scendere il costo del televisore a 899 euro. Inoltre, il prodotto è idoneo per usufruire dell'iniziativa che garantisce un ulteriore 5% di sconto direttamente in carrello. Questo significa che il prezzo finale diventa 854,05 euro. Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, il prezzo in questo caso è pari a 899 euro.