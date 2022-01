Mediaworld Samsung Week, crolla il prezzo del Samsung Galaxy Z Flip3 5G

La Samsung Week di Mediaworld continua, e continuiamo a snocciolare quelle che sono le promozioni di cui possono godere gli utenti grazie al nuovo volantino della catena di distribuzione. Tra gli sconti segnaliamo anche il Galaxy Z Flip3 5G, lo smartphone pieghevole nella versione con 128GB di storage.

Anche in questo caso, lo sconto è doppio: Mediaworld propone lo smartphone a 799 Euro, un prezzo già più basso rispetto ai 1099 Euro di listino. Tuttavia, come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, aggiungendolo nel carrello scatta uno sconto aggiuntivo di 100 Euro, che viene garantito in quanto il prodotto ha un costo tra 500 e 999,99 Euro. In questo modo, quindi, il dispositivo può essere portato a casa a 699 Euro.

A livello tecnico, il dispositivo include 8GB di RAM, uno schermo da 6,7 pollici Dynamic AMOLED 2X, processore 8-core da 2,84 GHz, fotocamera posteriore da 12 megapixel e supporto 5G, WiFi, NFC e GPS.

La consegna a casa è garantita per venerdì 4 Febbraio 2022, ovviamente a costo zero. Ricordiamo che la Samsung Week sarà disponibile nei negozi ed online fino al 2 Febbraio 2022: lo sconto alla cassa è da 50 Euro con una spesa di almeno 250 Euro, 100 Euro per spese di almeno 500 Euro e 250 Euro di sconto con una spesa di almeno 1000 Euro.