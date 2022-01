MediaWorld Samsung Week, Galaxy Watch4 Classic scontato di 100 euro

Dopo aver trattato il lancio dell'iniziativa Samsung Week di MediaWorld, che proseguirà fino al 2 febbraio 2022, torniamo ad approfondire le offerte della nota catena. Più precisamente, questa volta ci soffermiamo su un singolo prodotto, dato che è stato messo in sconto lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 Classic.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prodotto viene adesso proposto a 299,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, in precedenza il prezzo del dispositivo indossabile ammontava a 399 euro. Questo significa che c'è uno sconto di 99,01 euro (nel titolo abbiamo "approssimato" a 100 euro, ma ci siamo capiti).

Capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, anche in virtù di quanto proposto dagli altri principali store online. Infatti, effettuando qualche ricerca abbiamo notato che Unieuro vende questo smartwatch a 329,90 euro. Su Amazon Italia, invece, il prodotto non risulta disponibile al momento in cui scriviamo. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld può effettivamente fare gola in questo contesto, considerando anche che fino al 31 marzo 2022 c'è la consegna gratuita.

Per il resto, se avete intenzione di approfondire il dispositivo indossabile coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy Watch4 Classic (uscita a settembre 2021). Se, invece, il vostro budget è più contenuto, potreste voler dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartwatch sotto i 100 euro.