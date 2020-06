Mediaworld, la Samsung Week porta uno sconto di 500 Euro sul TV QLED da 65' Q82R

Mediaworld, nell'ambito della Samsung Week iniziata oggi, propone un interessante sconto su un TV QLED da 65 pollici della linea Q82R, che può essere portato a casa ad un prezzo molto conveniente rispetto a quello di listino.

Il modello in questione è il QE65Q82RATXZT ed è disponibile a 999 Euro, rispetto ai 1499 Euro di listino, per un risparmio appunto di 500 Euro. La catena di distribuzione propone anche la consegna a casa a 19,99 Euro tra lunedì 15 Giugno e giovedì 18 Giugno, mentre il ritiro contestuale in negozio è ovviamente gratuito.

A livello tecnico siamo di fronte ad un TV QLED da 65 pollici, con risoluzione 4K da 3840x2160 pixel e casse integrate con potenza in uscita di 40W. Presente anche un tuner per il digitale terrestre DVB-T2e. Sotto la scocca è presente il processore Quantum 4K e l'AI Upscaling che attraverso l'intelligenza artificiale ottimizza la qualità delle immagini e l'audio, mentre il Dynamic Tone Mapping di HDR10+ è in grado di monitorare i livelli di colore e di contrasto per ogni scena. Presente anche l'Ambient Mode, un sistema che "mimetizza" la TV e la rende a tutti gli effetti un complemento d'arredo.

E' anche possibile effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% al prezzo di 49,95 Euro al mese.