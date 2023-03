Mediaworld, via al Samsung Weekend: fino a 50% su tanti prodotti

Mediaworld lancia oggi una nuova promozione, che propone sconti fino al 50% su tanti prodotti Samsung per tutto il weekend. Il volantino è battezzato "Samsung Weekend" ed appunto sarà disponibile fino alle 23:59 di domenica.

Il Samsung Galaxy A23 5G da 128 gigabyte è disponibile a 244,99 Euro, il 30% in meno rispetto ai 349,99 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A13 da 64 gigabyte passa a 169,99 Euro, con un risparmio del 15% rispetto ai 199,99 Euro imposti dal produttore. Interessante anche lo sconto sul Samsung Galaxy S22 da 256 gigabyte, a 604,49 Euro, il 35% in meno dai 929,99 Euro di listino. Il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip4 da 256 gigabyte invece è disponibile ad 839,99 Euro con un risparmio del 30%.

Tra i TV, segnaliamo il Samsung QE43Q60BAUXZT QLED da 43 pollici UHD 4K a 479,99 Euro, il 40% in meno rispetto ai 799,99 Euro di listino. Il televisore QE50Q80BATXZT da 50 pollici invece viene proposto a 574,99 Euro: lo sconto è del 50% sai 1149,99 Euro di listino.

In sconto troviamo anche il Samsung Galaxy Tab A8 WiFi Only con 64 gigabyte di storage e schermo da 10,5 pollici, che passa a 196,99 Euro, il 29% in meno rispetto ai 279,99 Euro di listino.

La lista completa degli sconti può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.