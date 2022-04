Mediaworld, al via il Samsung Weekend: offerte da non perdere fino al 3 Aprile

A poche ore dal lancio di Mega Sconti Mediaworld, la catena di distribuzione ha anche dato il via al Samsung Weekend, il nuovo volantino valido solo online che sarà disponibile fino al prossimo 3 Aprile e che abbraccia tanti prodotti d’elettronica del marchio asiatico.

Il Samsung Galaxy S21 5G da 128 gigabyte, brandizzato Vodafone, è disponibile a 699 Euro, in calo rispetto agli 879 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 34,95 euro al mese.

Il Samsung Galaxy A32 invece passa a 229,99 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 279,90 Euro di listino: anche in questo caso è possibile effettuare il pagamento a rate, ma in venti mensilità da 11,45 Euro al mese.

Il Samsung Galaxy Book da 15,6 pollici, con processore Intel Core i5-1134G7, 16GB di RAM, SSD da 512 gigabyte invece viene proposto a 649 Euro, 300 Euro in meno se si confronta con i 949 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento dilazionato in 20 rate da 32,45 euro al mese.

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic, con cassa da 46mm, invece passa a 289,99 Euro, in calo di 110 Euro rispetto ai 399 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.