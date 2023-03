MediaWorld Samsung Weekend, ultime ore con sconti fino al 50%: c'è Galaxy S23

Andando oltre allo sconto MediaWorld su un notebook Acer, torniamo a fare riferimento alle offerte lanciate in ambito Tech da parte della popolare catena. Questa volta facciamo più che altro riferimento a un'iniziativa promozionale in scadenza, dato che il Samsung Weekend di MediaWorld sta per giungere al termine.

A tal proposito, basta collegarsi al portale ufficiale di MediaWorld per vedere che gli sconti legati a questo contesto termineranno nella giornata del 19 marzo 2023. Questo significa che si tratta delle ultime ore per l'iniziativa promozionale Samsung Weekend di MediaWorld, che mette in sconto un ampio numero di prodotti del brand sudcoreano.

Sì, c'è anche Samsung Galaxy S23. Il modello da 8/128GB di quest'ultimo viene infatti ora proposto a un prezzo pari a 832,15 euro, anziché ai precedenti 979 euro, per un possibile risparmio del 15%. C'è poi un 25% di sconto sullo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold4, che viene adesso venduto a un costo di 1.409,99 euro, al posto dei precedenti 1879,99 euro (modello da 12/256GB).

Non ci sono però solamente smartphone a rientrare nell'iniziativa promozionale di MediaWorld. Troviamo infatti anche televisori, smartwatch, tablet, monitor e così via. Insomma, considerando il fatto che gli sconti termineranno relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, se siete interessati potreste voler dare un'occhiata al tutto.