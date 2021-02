MediaWorld San Valentino, fino al 25% di sconto su diverse macchine fotografiche Canon

Le offerte di San Valentino proposte da MediaWorld coprono molti ambiti della tecnologia, dal mondo degli smartphone alle smart TV e prodotti di consumo di vario tipo. Tra questi, le macchine fotografiche hanno alcuni degli sconti più interessanti, specialmente per quanto riguarda i modelli proposti da Canon.

Canon SX430IS è la fotocamera meno costosa tra quelle da noi selezionate oggi: si tratta di una bridge (ovvero una “via di mezzo” tra una mirrorless e una reflex) con sensore da 20,5 megapixel, zoom ottico 45x e digitale 4x, lunghezza focale minima da 4,3 mm e massima da 193,5 mm, ISO regolabili da 100 a 1600, display posteriore da 3 pollici e peso pari a 320 grammi. La promozione di San Valentino la vede scontata da 249,99 Euro a 199,99 Euro, pagabili anche in 20 comode rate da 10 Euro al mese tasso zero.

Il secondo modello è la mirrorless con obiettivo Canon EOS M200, dotato di chip CMOS, sensore da 24,1 megapixel, zoom ottico 3x e digitale 1x, stabilizzatore di immagine digitale + ottico, lunghezza focale minima da 15 mm e massima da 45 mm, ISO regolabili da 100 a 25600, display LCD orientabile e touchscreen da 3 pollici e peso pari a 299 grammi. Il prezzo di listino è pari a 629,00 Euro, ora scontato del 25% a 471,75 Euro, sempre pagabili in 20 rate tan 0% e taeg 0%.

Altro modello alquanto interessante è Canon PowerShot G7 X Mark III, fotocamera compatta con sensore da 20,1 megapixel, zoom ottico 4.2x e digitale 4x, stabilizzatore di immagine digitale + ottico, lunghezza focale minima di 8,8 mm e massima da 36,8 mm, ISO regolabili 125-12800, display LCD orientabile e touchscreen da 3 pollici e peso pari a 304 grammi. Attualmente si trova scontata a 749,00 Euro da 869,00 Euro, pagabili in 20 rate da 37,45 Euro al mese grazie al piano Findomestic.

Dulcis in fundo, per chi vuole puntare a una mirrorless di alta qualità, da MediaWorld si può trovare la fotocamera Canon EOS M6 Mark II scontata da 979,00 Euro a 879,00 Euro. Le specifiche tecniche vedono un sensore APS-C da 32,5 megapixel, lunghezza focale da 15 a 45 millimetri, stabilizzatore di immagine ottico, ISO da 100 a 25600, display LCD orientabile e touchscreen da 3 pollici e peso pari a 400 grammi circa.

Per questo weekend, invece, da MediaWorld potete trovare smart TV Sony Ultra HD 4K in sconto, addirittura fino a 300 Euro in meno per singolo modello.