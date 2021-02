MediaWorld San Valentino, fino 300 Euro di sconto su smart TV Ultra HD 4K

Continua l’iniziativa “Innamorati per la tecnologia” di MediaWorld: dopo avere visto gli sconti più interessanti per diverse macchine fotografiche Canon, ora è il momento di vedere gli smart TV Ultra HD 4K con decoder per digitale terrestre DVB-T2 che attualmente risultano avere offerte da non perdere.

Il modello più economico che troviamo è Hisense 43A7300F, smart TV con display LED Ultra HD 4K da 43 pollici con risoluzione pari a 3840x2160 pixel e refresh rate di 60Hz. Lavora su piattaforma VIDAA U4.0, è dotato di HDR, rientra nella classe di efficienza energetica A e ha un decoder audio Dolby Digital Plus. Per quanto concerne il prezzo, lo potete trovare scontato da 449,00 Euro a 379,00 Euro, pagabili in 20 comode rate mensili da 18,95 Euro.

Il secondo modello che vedremo oggi è LG 55UN73006LA.API, televisore con display LED Ultra HD 4K da 55 pollici e con la medesima risoluzione del TV precedente. Sempre dotato di HDR e nella classe A per l’efficienza energetica, ha un sistema IA per potenziare il suono e sistema operativo WebOS 5.0. Il prezzo attuale è pari a 499,00 Euro anziché i 549,00 Euro di listino; anche in questo caso il pagamento è effettuabile in 20 rate mensili da 24,95 Euro grazie al piano Findomestic.

Un TV più costoso è invece Sony KD49XH9505, altro modello con schermo LED da 49 pollici dalla risoluzione pari a 3840x2160 pixel e refresh rate di 100Hz. Segnaliamo poi la presenza di un HDD da 16GB, supporto all’HDR con X-Motion Clarity e Auto Mode per immagini particolarmente nitide, decoder audio Dolby Atmos e sistema operativo Android TV. Il prezzo è di 999,00 Euro anziché 1099,00 Euro, sempre pagabili con 20 rate tan 0% taeg 0%.

Dulcis in fundo, per chi vuole veramente il massimo dal proprio TV, a 1664,00 Euro anziché 1999,00 Euro troviamo il modello Samsung UE82TU8070UXZT: il pannello LED Ultra HD 4K in questo caso è da 82 pollici, dalla risoluzione pari a 3840x2160 pixel e refresh rate di 60Hz. Non mancano HDR, HLG, decoder audio Dolby Digital Plus e il sistema operativo è Tizen.

