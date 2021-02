MediaWorld San Valentino, ultime ore: Beats EP in sconto a metà prezzo

Dopo aver trattato le offerte relative a MacBook Pro e TV Samsung 4K, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni di MediaWorld in campo tech. Infatti, è stata lanciata un'offerta legata alle cuffie Beats EP.

Infatti, il succitato prodotto viene venduto a un prezzo di 49,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere su quest'ultimo sito Web, solitamente il costo delle cuffie sarebbe pari a 99,99 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto di 50 euro. In parole povere, il prodotto viene essenzialmente proposto a metà prezzo. Per l'occasione, la nota catena consente di scegliere tra varie colorazioni, ovvero Nero, Blu, Rosso e Bianco. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Innamorati di della Tecnologia", che è stata lanciata per San Valentino e rimarrà attiva fino a oggi 14 febbraio 2021. Insomma, si tratta delle ultime ore per usufruire dell'offerta.

Per il resto, dando un'occhiata alle altre promozioni relative alle cuffie Beats EP (Beats by Dr. Dre), siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Amazon Italia ha scontato il prodotto. Infatti, il prezzo è lo stesso: 49,99 euro. Le cuffie sono vendute e spedite da Amazon. Il prodotto non è invece disponibile da Unieuro, perlomeno al momento in cui scriviamo.

Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per mettere le mani sulle cuffie.