Mediaworld, scade oggi il 'No IVA' su TV e Soundbar: le migliori offerte

Dopo avervi mostrato il nuovo volantino Trony "Fai l'Affare", che resta valido fino al 7 aprile, vi ricordiamo ora un'offerta ormai agli sgoccioli ma che potrebbe fare gola a molti lettori. Stiamo parlando del no IVA di Mediaworld su soundbar e TV a partire da 800 Euro, che si sta per chiudere proprio in queste ore.

L'offerta è molto semplice: essa offre lo scorporo dell'IVA del 22% su tutti i prodotti compatibili, ovvero su tutte le soundbar e su tutte le TV a partire da 800 Euro di prezzo di listino. All'atto pratico, la promozione si traduce in uno sconto del 18,04% su tutti i prodotti presenti nell'apposita pagina di Mediaworld: il prezzo riportato su quest'ultima è quello finale dei dispositivi, e non può essere cumulato con altre offerte in corso.

Restano invece esclusi dagli sconti tutti i prodotti che fanno parte della promozione Let's Go di Mediaworld, attiva fino all'11 aprile, tutti i dispositivi che fanno parte delle offerte "Solo per oggi" e "Solo nel weekend" e, ovviamente, i televisori con prezzo di vendita inferiore a 800 Euro. Vi ricordiamo inoltre che il No IVA di Mediaworld scade oggi, domenica 2 aprile 2023.

Tra le TV più interessanti in offerta vi segnaliamo il televisore QLED Samsung QE65Q60BAUXZT da 65": stiamo parlando di uno schermo 4K con refresh rate a 60 Hz, compatibile con il DVB-T2, arricchito dalla tecnologia Quantum Dot per le luci ed i colori e dal Quantum HDR, che garantisce un elevato livello di brillantezza e di dettaglio. Il televisore, proposto a 778,61 Euro, ha poi un design AirSlim che lo rende estremamente sottile ed elegante.

Altro prodotto da non lasciarsi scappare è l'LG OLED55CS6LA del 2022, uno schermo OLED 4K da 55", proposto al prezzo di 1.146,62 Euro, contro un valore di listino di 1.399 Euro. Il device vanta un hardware di tutto rispetto, con refresh rate fino a 120 Hz e latenza di 1 ms, dotato anche di processore LG a9 di quinta generazione e di supporto per Dolby Vision IQ e Dolby Atmos.

Concludiamo con una proposta Sony, ovvero il TV Sony Bravia XR55A80K da 55". Si tratta di un televisore OLED 4K del 2022, scontato da un MSRP di 1.699 Euro ad un prezzo di 1.392,50 Euro. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un prodotto con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e tecnologia OLED, supportata dal Cognitive Processor XR di Sony e pienamente compatibile con DVB-T2 e DVB-S2.