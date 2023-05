MediaWorld fa scendere del 33% il prezzo di un notebook MSI con RTX 3050

Non ci sono solamente offerte MediaWorld su laptop Acer in questo maggio 2023, visto che la ben nota catena ha avviato diverse promozioni in ambito Tech, legate alle più disparate tipologie di prodotti. Ad esempio, c'è uno sconto potenzialmente interessante su un notebook MSI con GPU RTX 3050.

Più precisamente, il modello MSI GF63 Thin 11UC-487IT viene adesso proposto a un prezzo pari a 899 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, usualmente il costo del notebook sarebbe di 1.349,99 euro, quindi il possibile risparmio è del 33,4%. A conti fatti, insomma, lo sconto di cui si può usufruire è di 450,99 euro.

Questo potrebbe rendere l'iniziativa promozionale appetibile per un certo tipo di utente, considerando anche che è possibile avere la consegna gratuita online. Da notare, per il resto, che l'offerta rientra nel volantino Sempre con Tech di MediaWorld, che rimarrà attivo fino al 24 maggio 2023. In seguito alla pubblicazione di questa notizia, avrete insomma un po' di giorni per poter usufruire del tutto.

Per il resto, soffermandosi maggiormente sulla scheda tecnica di MSI GF63 Thin 11UC-487IT, al netto della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050, quest'ultima comprende un processore Intel Core i7-11800H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello ha diagonale di 15,6 pollici e risoluzione 1920 x 1080 pixel, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home.