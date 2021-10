MediaWorld fa scendere a picco il prezzo di un TV LG OLED 65: 800 euro in meno

Dopo aver trattato l'offerta di MediaWorld su Amazon Fire TV Stick, torniamo ad approfondire le promozioni lanciate dalla nota catena in ambito tecnologico. In questo contesto, è arrivato uno sconto su un TV OLED di LG con diagonale di 65 pollici.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello LG OLED 65B9SLA viene venduto a un prezzo pari a 1499 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che in precedenza il costo del prodotto era di 2299 euro. Effettuando un rapido calcolo, è possibile comprendere facilmente che lo sconto è di 800 euro. Si può dunque dire che il prezzo è sceso a picco: potrebbe quindi trattarsi del momento giusto per mettere le mani sul prodotto, perlomeno per coloro che stanno cercando un TV di una certa fascia.

In ogni caso, le caratteristiche tecniche di LG OLED 65B9SLA includono un pannello OLED da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), l'immancabile supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, il sistema operativo webOS per l'accesso a tutte le classiche funzionalità smart e il supporto a Wi-Fi ed Ethernet. Insomma, non si tratta esattamente del modello più recente presente sul mercato, ma per qualcuno potrebbe risultare interessante.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente a questo televisore da parte degli altri principali store online, abbiamo notato che il prodotto non compare sul portale ufficiale di Unieuro. Su Amazon Italia, invece, il modello è disponibile solamente usato, tra l'altro a 1849 euro tramite rivenditori.