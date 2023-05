MediaWorld sconta sotto i 1000 euro un PC Lenovo Legion con RTX 3060

Andando oltre alle offerte XDays di MediaWorld, vale la pena soffermarsi anche su ulteriori sconti lanciati in ambito di prodotti Tech da parte della ben nota catena. A tal proposito, quest'ultima ha avviato un'iniziativa promozionale che riguarda un PC Lenovo Legion con GPU RTX 3060.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto messo in offerta, il modello Lenovo Legion T5 26AMR5 viene adesso proposto a un costo pari a 999 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che precedentemente il prezzo era di 1.599,99 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 37,56%.

In parole povere, a conti fatti risulta possibile usufruire di uno sconto di 600,99 euro. Considerando anche il fatto che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 1.000 euro, capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente. Infatti, chi va alla ricerca di un preassemblato potrebbe effettivamente trovare pane per i suoi denti.

Questo anche considerando che la scheda tecnica di Lenovo Legion T5 26AMR5 comprende, al netto della già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060, 16GB di RAM, 512GB di SSD e un processore AMD Ryzen 5 5600G (anche se non è indicato in modo completo in descrizione, quanto spiegato da MediaWorld sembrerebbe indicare quest'ultimo). Il sistema operativo è Windows 11 Home. Per il resto, da notare il fatto che risulta presente la consegna gratuita online, nonché che l'offerta in questione rientra nel più recente volantino di MediaWorld.