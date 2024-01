MediaWorld sconta di 110 euro la cassa Bluetooth JBL PartyBox 110

Andando oltre all'offerta MediaWorld su un laptop Lenovo, vale la pena tornare a dare un'occhiata a quanto proposto in ambito di promozioni Tech dalla nota catena. Infatti, quest'ultima ha messo al centro di uno sconto non di poco conto la cassa Bluetooth JBL PartyBox 110.

Più precisamente, il prodotto viene adesso proposto a un costo di 299,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il prezzo consigliato per il dispositivo ammonterebbe a 409,99 euro. In parole povere, a calcoli fatti, si fa riferimento a uno sconto di 110 euro.

Tra l'altro, il prodotto rientra nella selezione "MediaWorld consiglia" e al momento in cui scriviamo viene indicato che, fino al 14 gennaio 2024, coloro che dispongono della carta MediaWorld CLUB e procedono all'acquisto del prodotto via applicazione possono usufruire di uno sconto extra del 15%. Lasciamo in ogni caso a voi approfondire ulteriormente il funzionamento di questo tipo di iniziativa.

Per il resto, vale la pena notare che la cassa Bluetooth in questione viene descritta "con due livelli di bassi profondi e regolabili e il potente JBL Original Pro Sound". Per quel che riguarda, invece, l'autonomia stimata, si fa riferimento a fino a 12 ore. Non manca per il resto la certificazione IPX4 per gli spruzzi.