MediaWorld sconta di 119 euro l'Apple MacBook Air M2 da 13 pollici

Andando oltre agli sconti MediaWorld sui laptop da gaming Lenovo Legion, vale la pena soffermarsi su altre iniziative promozionali legate al mondo della tecnologia e lanciate dalla popolare catena. Ad esempio, quest'ultima ha messo al centro di uno sconto non di poco conto il portatile MacBook Air di Apple con chip M2.

Quest'ultimo viene infatti ora venduto a un costo di 1.229,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il prezzo del dispositivo ammonterebbe a 1.349 euro, quindi capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi stava tenendo d'occhio il MacBook Air da 13 pollici con chip M2.

Tra l'altro, c'è anche una certa possibilità di scelta in termini di colorazione. MediaWorld propone infatti allo stesso prezzo un po' tutte le varianti, ovvero Silver, Starlight e Midnight. Tuttavia, va detto che al momento in cui scriviamo la colorazione Midnight risulta già non disponibile, dunque potreste voler dare un'occhiata al tutto mentre c'è ancora un po' di disponibilità. Da notare inoltre che la colorazione Gray costa ancora meno, visto che il costo in questo caso scende a 1.199,99 euro.

Insomma, potreste voler dare un'occhiata per bene a quanto proposto da MediaWorld. Per il resto, se è di vostro interesse approfondire maggiormente il prodotto coinvolto, potreste magari voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Apple, visto che in quest'ultimo vengono forniti ulteriori dettagli.