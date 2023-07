MediaWorld sconta sotto i 140 euro lo smartphone Android OPPO A16s

Andando oltre al Dyson Weekend di MediaWorld, vale la pena soffermarsi anche su ulteriori iniziative promozionali lanciate dalla ben nota catena. Infatti, quest'ultima ha messo al centro di uno sconto anche lo smartphone Android OPPO A16s.

Più precisamente, quest'ultimo viene adesso venduto a un costo pari a 139 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, il prezzo consigliato per il dispositivo sarebbe di 189,99 euro. Si fa insomma riferimento, a conti fatti, a uno sconto di 50,99 euro.

Tra l'altro, si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 150 euro, cosa che potrebbe potenzialmente attirare l'attenzione di più di qualcuno, considerando anche il fatto che i costi in ambito smartphone sono in salita a livello generale. Chi sta cercando un dispositivo Android low cost, dunque, potrebbe vedere il tutto come una buona occasione.

In ogni caso, la scheda tecnica di OPPO A16s include uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), un processore MediaTek Helio G35, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna e una batteria da 5.000 mAh. Potrebbe non trattarsi propriamente di un dispositivo per tutti, ma chi non vuole spendere troppo potrebbe magari voler dare un'occhiata al sito Web ufficiale di OPPO, in cui risulta possibile trovare maggiori dettagli.