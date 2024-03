MediaWorld sconta di 1400 euro un PC gaming MSI TOP con GPU RTX 4080

Non ci sono solamente le offerte del volantino Pasqua Tech da MediaWorld. La catena ha infatti dato il via a molte altre promozioni in campo di tecnologia, tra cui rientra un PC da gaming MSI con GPU RTX 4080.

PC GAMING MSI in OTTIMA OFFERTA da MEDIAWORLD

Il modello MSI DESKTOP MEG Trident X2 13NU-037IT viene venduto a un prezzo pari a 3.499,99 euro tramite il sito Web di MediaWorld. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era stato di 4.899,99 euro: lo sconto è di 1.400 euro. Certo, rimane una fascia non per tutti, ma si tratta di un computer preassemblato che strizza l'occhio agli utenti che non vogliono scendere a troppi compromessi.

Oltre alla presenza di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080, troviamo un processore Intel Core i7-13700KF, 32GB di RAM, 2TB di SSD e 2TB di HDD. Non manca il supporto allo standard Wi-Fi 6E e MediaWorld propone la consegna gratuita per l'occasione. Per maggiori dettagli sulle specifiche, potete fare riferimento al portale della catena.

Se state cercando promozioni su PC da gaming più economici, potete trovarle consultando la nostra scheda Volantino. In quest'ultima trovate, ad esempio, una selezione relativa alle migliori offerte Amazon sui PC desktop da gaming. Nonostante la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon sia terminata, l'approfondimento può comunque risultare interessante per trovare altri modelli validi.