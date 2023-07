MediaWorld sconta di oltre 150 euro lo smartphone Samsung Galaxy A34 5G

Non ci sono solamente sconti MediaWorld su smartphone OPPO a poter attirare l'attenzione di chi è alla ricerca di un dispositivo mobile Android. Infatti, la ben nota catena ha avviato anche diverse altre offerte legate a questo mondo, compresa quella relativa allo smartphone Samsung Galaxy A34 5G.

Più precisamente, il modello Samsung Galaxy A34 5G viene adesso proposto a un prezzo pari a 300,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che solitamente il prezzo consigliato sarebbe di 469,99 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è uno sconto di 169 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di uno smartphone Android che non costi troppo, considerando anche che risulta possibile usufruire della consegna gratuita online. Per il resto, va detto che l'iniziativa promozionale rientra nel volantino Mobile Mania di MediaWorld, che proseguirà fino al 31 luglio 2023.

In ogni caso, guardando alla scheda tecnica di Samsung Galaxy A34 5G, il modello messo in sconto a questo prezzo da MediaWorld è quello da 8/256GB in colorazione Awesome Graphite. Per il resto, potreste voler dare un'occhiata al sito Web ufficiale di Samsung, visto che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio delle specifiche.

