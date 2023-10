MediaWorld sconta a meno di 150 euro il tablet Lenovo M10 di terza generazione

Al netto dell'offerta MediaWorld su un notebook Lenovo, vale la pena scendere nel dettaglio anche di un'altra promozione lanciata dalla ben nota catena. Infatti, quest'ultima sta mettendo a disposizione degli utenti un'offerta relativa al tablet low cost Lenovo M10 di terza generazione, che diventa ora ancora più economico.

Più precisamente, il dispositivo viene adesso venduto a un costo di 139,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che usualmente il prezzo consigliato del dispositivo ammonterebbe a 199 euro, dunque ciò a cui si sta facendo riferimento in questo contesto è un possibile risparmio di 59,01 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per più di qualche utente. Se siete infatti alla ricerca di un tablet Android economico, magari da utilizzare anche in famiglia, questa soluzione potrebbe fare al caso vostro. Questo anche considerando che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 150 euro.

Guardando alla scheda tecnica di Lenovo M10 di terza generazione, il modello messo in offerta da MediaWorld al succitato prezzo è quello Wi-Fi con 64GB di memoria interna. Il pannello da 10,1 pollici ha risoluzione 1920 x 1200 pixel, mentre a supportare le performance sono 4GB di RAM. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche del dispositivo, però, potrebbe magari interessarvi fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di Lenovo.

