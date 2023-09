MediaWorld sconta del 16% un televisore LG 4K del 2023: è già Top Seller

Al netto dello sconto MediaWorld su un monitor Lenovo, vale la pena approfondire anche un'altra iniziativa promozionale lanciata dalla ben nota catena. Infatti, quest'ultima ha messo al centro di uno sconto un TV LG 4K del 2023.

Più precisamente, il modello LG 50UR73006LA.APIQ viene venduto a un prezzo pari a 385,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo apprendiamo che generalmente il costo del televisore ammonterebbe a 459,99 euro. In parole povere, si fa riferimento a un possibile risparmio del 16,08%.

A conti fatti, insomma, c'è di mezzo uno sconto di 74 euro. Trattandosi di un modello approdato sul mercato nel 2023 (e dunque di recente uscita), capite bene che la promozione avviata da MediaWorld potrebbe potenzialmente risultare ghiotta per più di qualcuno. Questo anche considerando che di mezzo c'è la consegna gratuita online. Non sembra insomma un caso che il prodotto venga inserito tra i "Top Seller" da MediaWorld.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di LG 50UR73006LA.APIQ, troviamo un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità smart che ci si possono aspettare da un modello di questo tipo. Per il resto, se vi interessa approfondire maggiormente il prodotto, potreste voler dare un'occhiata direttamente al sito Web ufficiale di LG, in cui si scende ulteriormente nel dettaglio.