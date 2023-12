MediaWorld sconta sotto i 180 euro lo Smart TV Hisense di UEFA EURO 2024

Al netto dell'avvio dei Dyson Days da MediaWorld, ci sono diverse iniziative promozionali non di poco conto attive nell'ambito di questa ben nota catena. Ad esempio, di mezzo c'è uno sconto potenzialmente intrigante su uno Smart TV legato a UEFA EURO 2024 (Hisense è Official Partner).

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto in questo contesto, il modello Hisense 32A4K viene ora venduto a un prezzo pari a 178,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si viene a conoscenza del fatto che usualmente il costo consigliato del televisore ammonterebbe a 249 euro.

Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio, a calcoli fatti, di 70,01 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un televisore low cost che disponga anche di funzionalità smart. Questo magari in vista del succitato campionato europeo di calcio 2024. Non sembra insomma essere un caso che il televisore venga già inserito dalla stessa MediaWorld tra i "Top Seller".

In ogni caso, vale la pena dare un'occhiata alla scheda tecnica di Hisense 32A4K, visto che comunque si fa riferimento a una soluzione low cost. A tal proposito, di mezzo c'è un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1.366 x 768 pixel). Le funzioni smart non mancano, ma per maggiori dettagli potreste magari voler consultare direttamente il portale ufficiale di Hisense.