MediaWorld sconta a 199 euro un computer portatile con Windows 11

Al netto della questione dello sconto extra MediaWorld del 15% (legato ai possessori della carta MediaWorld Club), che potreste comunque voler approfondire, la ben nota catena ha avviato un'iniziativa promozionale che potrebbe fare gola a più di qualcuno. Infatti, è stato lanciato uno sconto su un computer portatile low cost con Windows 11.

Più precisamente, il modello MEDIACOM SBOOK ONE viene adesso venduto a un prezzo pari a 199 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che in precedenza il costo del dispositivo era di 399,90 euro, quindi non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che di mezzo c'è uno sconto di 200,90 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un computer portatile che non costi troppo. Chiaramente si fa riferimento a una tipologia di utente che non ha troppe pretese a livello di prestazioni, ma si tratta comunque di una soluzione con sistema operativo Windows 11 Home che può tornare utile nel quotidiano (anche come portatile "da battaglia").

In ogni caso, dando un'occhiata alla scheda tecnica di MEDIACOM SBOOK ONE, troviamo un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), un processore Intel Celeron N4020C, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna eMMC.