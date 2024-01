MediaWorld sconta di 199 euro un notebook HP con GPU RTX 3070 Ti

Andando oltre allo sconto MediaWorld su una scopa elettrica Samsung, vale la pena tornare a fare riferimento in questa sede a un'altra iniziativa promozionale lanciata dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha lanciato uno sconto non di poco conto su un notebook da gaming HP con GPU RTX 3070 Ti.

Più precisamente, il modello HP OMEN 16-k0006n viene adesso proposto a un costo pari a 1.199,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. In quest'ultimo portale si legge che il prezzo più basso per il portatile negli ultimi 30 giorni era stato di 1.399 euro per quel che concerne l'e-commerce della catena.

Questo significa che di mezzo c'è un possibile risparmio del 14,22%, ovvero che, a calcoli fatti, lo sconto è pari a 199,01 euro. Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un notebook che non costi troppi e risulti comunque in grado di fornire un certo tipo di soddisfazioni in ambito gaming.

Dando un'occhiata alle caratteristiche tecniche di HP OMEN 16-k0006n, al netto della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, troviamo un processore Intel Core i7-12700H, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il pannello da 16,1 pollici ha risoluzione 2.560 x 1.440 pixel, mentre il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home.