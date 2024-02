MediaWorld sconta di 199 euro uno Smart Google TV Sony 4K del 2023

Andando oltre alle offerte dell'iPhone Week di MediaWorld, potreste voler approfondire anche altre iniziative promozionali in ambito Tech lanciate dalla ben nota catena operante sul territorio nostrano. Infatti, quest'ultima ha dato il via anche a uno sconto non di poco conto su uno Smart TV di casa Sony.

Più precisamente, il modello Sony KD43X80L viene ora venduto a un costo pari a 699,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il prezzo consigliato per il televisore ammonterebbe a 899 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio, a conti fatti, di 199,01 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore appartenente a un brand blasonato che rimanga nella fascia di prezzo sotto i 1.000 euro e che risulti tutto sommato di recente approdo sul mercato (in questo caso si fa riferimento a un modello legato al 2023).

Per il resto, dando un'occhiata alle caratteristiche tecniche di Sony KD43X80L, fa capolino un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Si tratta inoltre di una soluzione Google TV, che offre tutte le funzioni smart del caso. Per ulteriori dettagli, però, potreste voler consultare direttamente il portale ufficiale di Sony.