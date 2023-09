MediaWorld sconta di 200 euro un TV 4K Samsung del 2023

Dopo aver trattato lo sconto MediaWorld su Samsung Galaxy Tab A8, torniamo a fare riferimento in questa sede alle offerte avviate in ambito Tech dalla ben nota catena. A tal proposito, è stato lanciato uno sconto non di poco conto su un televisore 4K di Samsung uscito nel 2023.

Più precisamente, il modello Samsung UE50CU7170UXZT viene adesso venduto a un costo pari a 399,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo consigliato per l'acquisto del televisore sarebbe di 599,99 euro. Si fa insomma riferimento, a conti fatti, a un possibile risparmio di 200 euro.

Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un televisore che rientri nella fascia sotto ai 400 euro. Non manca tra l'altro anche la consegna gratuita online, così come vale la pena notare che si fa riferimento a un modello approdato sul mercato tutto sommato di recente.

Dando un'occhiata alla scheda tecnica di Samsung UE50CU7170UXZT, quest'ultima include un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel), nonché tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un televisore di questo tipo. Potrebbe però magari interessarvi consultare direttamente il portale ufficiale di Samsung per ulteriori dettagli in merito alle caratteristiche tecniche.