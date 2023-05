MediaWorld sconta del 21% un robot aspirapolvere di Xiaomi

Andando oltre a quanto proposto dal volantino MediaWorld Sempre con Tech, torniamo a fare riferimento alle offerte lanciate dalla popolare catena. Infatti, si fa notare anche una promozione non di poco conto relativamente a un robot aspirapolvere di Xiaomi.

Più precisamente, il modello Xiaomi Robot Vacuum E10 viene adesso proposto a un costo pari a 189 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, usualmente il prezzo del robot sarebbe di 239,99 euro. Ciò a cui si fa riferimento è insomma un possibile risparmio del 21,24%.

In parole povere, a conti fatti, risulta dunque possibile usufruire di uno sconto di 50,99 euro. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alle prese con le faccende domestiche e sta cercando un "aiuto tecnologico". Questo anche considerando che il robot aspirapolvere in questione supporta l'uso della classica applicazione Mi Home.

Per il resto, la scheda tecnica di Xiaomi Robot Vacuum E10 vede di mezzo anche una potenza di aspirazione di 4.000Pa, mentre l'autonomia stimata con modalità Standard è pari a 110 minuti. In ogni caso, se siete alla ricerca di maggiori indicazioni, potrebbe interessarvi consultare direttamente il portale ufficiale di Xiaomi, in cui si scende ulteriormente nel dettaglio delle specifiche.