MediaWorld sconta del 22% 3 notebook con scheda video GeForce RTX

In un periodo di scarsa disponibilità di schede video, può risultare complesso anche solamente trovare un buon notebook, figuriamoci sconti del 22% su 3 modelli con GPU NVIDIA GeForce RTX. Ebbene, da MediaWorld ci sono.

Più precisamente, nell'ambito dell'iniziativa che propone il 22% di sconto su quasi tutto il catalogo di MediaWorld, attiva dal 20 al 21 novembre 2021 (il periodo è quello del Black Friday o Black November che dir si voglia), sono stati messi in offerta i portatili ASUS G513QM-HF320T, ASUS FX516PM-HN025T e HP ENVY 15-EP0005NL. Tutti dispongono di una scheda video RTX, quindi potrebbero risultare interessanti per coloro che non vogliono attendere oltre e hanno l'intenzione di dedicarsi come si deve al gaming sin da subito.

Partendo da ASUS G513QM-HF320T, quest'ultimo dispone di una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 da 6GB, affiancata da un processore AMD Ryzen 9 5900HX, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello LED ha diagonale di 15,6 pollici e risoluzione Full HD e non mancano Windows 10 Home, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax. Dal portale ufficiale di MediaWorld apprendiamo che il 19 novembre 2021 il prezzo del prodotto ammontava a 1999 euro, mentre ora il notebook da gaming si può acquistare a 1559,22 euro. Lo sconto è dunque di 439,78 euro.

Passando ad ASUS FX516PM-HN025T, troviamo una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 da 6GB, un processore Intel Core i7-11370H, 16GB di RAM, 512GB di SSD, un display LED da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, Windows 10 Home, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax. Generalmente il prezzo del prodotto sarebbe di 1799 euro, ma ora il costo è sceso a 1403,22 euro. In questo caso c'è dunque uno sconto di 395,78 euro.

Arrivando infine al modello HP ENVY 15-EP0005NL, sotto la scocca fa capolino una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 da 6GB. D'altronde, in questo caso si tratta di un portatile che strizza l'occhio ai creativi. Nonostante questo, però, le restanti caratteristiche tecniche non sono niente male: c'è infatti un processore Intel Core i7-10750H, affiancato da 16GB di RAM e 512GB di SSD. Lo schermo WLED è da 15,6 pollici e ha risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e non manca il supporto a Bluetooth 5.0 e Wi-Fi a/b/g/n/ac. Il sistema operativo è Windows 10 Home. Il prezzo? 1715,22 euro (anziché 2199 euro, sconto di 483,78 euro).