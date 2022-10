MediaWorld sconta del 23% un TV LG UHD AI ThinQ da 55 pollici

Oltre alle offerte MediaWorld sul mondo gaming, la nota catena ha lanciato anche molte altre iniziative promozionali che strizzano l'occhio agli appassionati del tech in generale. Tra queste, troviamo uno sconto su un televisore LG UHD AI ThinQ.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello LG 55UQ75006LF viene adesso proposto a un prezzo pari a 499 euro sul sito Web di MediaWorld. Qual era precedentemente il costo del prodotto? 649 euro, stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale della catena. Questo significa che di mezzo c'è un possibile risparmio del 23,11%, ovvero lo sconto è di 150 euro.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di LG 55UQ75006LF, troviamo un pannello con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano poi chiaramente tutte le funzionalità smart del caso, supportate dal sistema operativo webOS, così come risulta immancabile il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, va detto che si tratta di un modello uscito nel corso del 2022, che non siamo tra l'altro riusciti a trovare sul portale ufficiale di Unieuro. Su Amazon, invece, il prodotto viene proposto a 599 euro. Capite bene, dunque, che l'offerta avviata da MediaWorld potrebbe rivelarsi interessante per un certo tipo di utente.