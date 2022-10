MediaWorld sconta del 23% un TV Sony 4K 2022, ma Unieuro rilancia

Al netto dell'offerta MediaWorld su Redmi Note 11, sul portale ufficiale della ben nota catena sono presenti molteplici altre iniziative promozionali che strizzano l'occhio agli amanti del mondo tech. Tra queste, si fa notare uno sconto su un televisore 4K di Sony uscito nel 2022.

Scendendo maggiormente nel dettaglio del prodotto coinvolto, il modello Sony XR55A80K viene ora venduto a un costo di 1.599 euro sul sito Web di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che usualmente il televisore avrebbe un prezzo di 2.099 euro. Si fa quindi riferimento a un risparmio del 23,82%, quindi un rapido calcolo porta a comprendere che è possibile risparmiare 500 euro.

Può insomma trattarsi di un'occasione niente male, considerato anche il fatto che si fa riferimento a un modello di TV di recente uscita. In ogni caso, la scheda tecnica di Sony XR55A80K comprende un pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Immancabili ovviamente gli standard DVB-T2 e DVB-S2, così come sono presenti tutte le funzionalità smart del caso (grazie a Google TV).

Al netto di questo, dando un'occhiata alle offerte lanciate dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che il televisore viene venduto a 1.699 euro da Unieuro, ma che fino al 27 ottobre 2022 sarà possibile utilizzare l'apposito codice EXTRA150 direttamente in carrello per far scendere il prezzo finale a 1.549 euro. Per il resto, il televisore viene proposto a 1.599 euro su Amazon. Insomma, sembra trattarsi di un buon periodo in generale per "mettere le mani" sul prodotto.