MediaWorld sconta del 24% Samsung Galaxy S23 Ultra: ultime ore

Andando oltre allo sconto MediaWorld su Samsung Galaxy Tab S8, vale la pena notare che la popolare catena ha avviato anche un'offerta non di poco conto lato smartphone. Infatti, al centro del tutto c'è il nuovo flagship Samsung Galaxy S23 Ultra.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dall'iniziativa promozionale coinvolta, il dispositivo viene ora venduto a un costo di 1.109,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che in precedenza il prezzo era pari a 1.479 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 24,94%.

A conti fatti, insomma, quello proposto da MediaWorld è uno sconto di 369,01 euro. II modello dello smartphone coinvolto è quello da 8/256GB, mentre la colorazione messa in offerta a questo prezzo dalla ben nota catena è quella Green. Risultano per il resto disponibili anche le altre colorazioni, ma i prezzi sono più elevati.

Da notare, per il resto, la presenza della consegna gratuita online, così come che la promozione rientra nel volantino Let's Go di MediaWorld, che rimarrà attivo fino all'11 aprile 2023. In parole povere, l'offerta indicata risulterà disponibile ancora per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Per il resto, ricordiamo che, se volete approfondire il modello coinvolto, potreste voler dare un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra (pubblicata a febbraio 2023).