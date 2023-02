MediaWorld sconta del 25% un televisore Sony da ben 85 pollici

Non ci sono solamente le iniziative promozionali dei Mega Sconti da MediaWorld. Infatti, sul portale della ben nota catena sono attive parecchie altre offerte. Tra queste, si fa notare uno sconto su un televisore Sony con ampia diagonale.

Più precisamente, il modello Sony KD85X85KAEP viene adesso venduto a un costo di 1.999,99 euro mediante il portale ufficiale della ben nota catena. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il costo del televisore ammontava 2.699,99 euro. In parole povere, il possibile risparmio è del 25,92%, dunque risulta possibile accedere a uno sconto di 700 euro. C'è poi la consegna gratuita online.

Niente male, se si considera anche che il televisore coinvolto rappresenta un modello uscito sul mercato nel corso del 2022. Si fa in ogni caso riferimento a un televisore che presenta un'ampia diagonale di 85 pollici, nonché una risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). C'è poi Google TV, dunque non mancano di certo le funzionalità smart, così come risulta ovviamente presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, se volete approfondire al meglio la scheda tecnica di Sony KD85X85KAEP, così da comprendere ulteriormente se il televisore fa al caso vostro o meno, potreste voler "fare un salto" sul portale ufficiale di Sony.