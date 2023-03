MediaWorld sconta del 27% il low cost TCL 30 SE: costa appena 120 euro

Non c'è unicamente l'iPhone 14 giallo in sconto da MediaWorld. Infatti, la ben nota catena ha messo in offerta anche smartphone dal costo più contenuto. Tra le varie offerte disponibili, troviamo quella relativa al low cost TCL 30 SE.

Più precisamente, adesso il dispositivo viene proposto a un prezzo pari a 122,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, precedentemente il costo dello smartphone era di 169,99 euro, quindi si fa riferimento a un possibile risparmio del 27,64%. Un rapido calcolo porta insomma a comprendere che c'è uno sconto di 47 euro.

Certo, non si fa riferimento al più ampio dei risparmi, ma capite bene che alla base c'è un prodotto già low cost in partenza. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un dispositivo Android che non costi troppo. L'offerta è legata all'iniziativa promozionale Let's Go di MediaWorld, che proseguirà fino al 22 marzo 2023. Insomma, avrete ancora un po' di giorni per poter eventualmente usufruire del tutto, in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Per il resto, se vi interessa approfondire al meglio la scheda tecnica di TCL 30 SE, che comprende anche 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, potreste voler fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di TCL. Ricordiamo in ogni caso che si fa riferimento a un modello approdato sul mercato nel corso del 2022.