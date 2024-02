MediaWorld sconta di oltre 270 euro uno Smart TV 2023 Top Seller di Samsung

Non ci sono unicamente offerte MediaWorld su TV LG a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia in ambito di iniziative promozionali legate alle catene operanti sul territorio nostrano. Infatti, ad esempio, non manca uno sconto non di poco conto su uno Smart TV di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung UE55CU7170UXZT viene adesso venduto a un prezzo di 427,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il costo consigliato per il televisore ammonterebbe invece a 699 euro, quindi non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo uno sconto di 271,01 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore che non superi la "barriera psicologica" dei 500 euro e che risulti tutto sommato di recente approdo sul mercato (il modello coinvolto è del 2023). Tra l'altro, MediaWorld propone anche la consegna gratuita online e indica il televisore in offerta come rientrante tra i "Top Seller".

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Samsung UE55CU7170UXZT, quest'ultima include un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano poi tutte le funzioni smart che ci si potrebbero aspettare da un modello del genere, ma per maggiori indicazioni potreste voler approfondire direttamente il portale ufficiale di Samsung.