MediaWorld sconta sotto i 270 euro uno Smart TV Hisense QLED 4K

Andando oltre allo sconto MediaWorld su un TV LG, vale la pena tornare a fare riferimento in questa sede a un'iniziativa promozionale avviata dalla nota catena. Infatti, potreste voler magari dare un'occhiata a all'offerta relativa a uno Smart TV QLED di Hisense.

Più precisamente, lo sconto di base su Hisense 43E7KQ porta ora il modello a un costo di 329 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il prezzo consigliato per il televisore ammonterebbe a 449 euro. Non è però finita qui in termini di iniziative promozionali.

Infatti, mediante un apposito banner sul portale MediaWorld viene spiegato che i clienti MW CLUB possono accedere a un ulteriore sconto di 59,35 euro. A conti fatti, questo significa che il prezzo finale per il televisore diventa in questo modo di 269,65 euro. In parole povere, partendo dal costo consigliato di 449 euro, si fa riferimento a un possibile risparmio totale di 179,35 euro.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Hisense 43E7KQ, troviamo un pannello QLED con diagonale di 43 pollici e risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano per il resto tutte le funzioni smart del caso, anche se per maggiori dettagli potreste voler approfondire il portale ufficiale di Hisense.