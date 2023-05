MediaWorld sconta del 28% lo smartphone low cost Samsung Galaxy A14

Dopo aver trattato l'offerta MediaWorld su un PC Lenovo, torniamo a fare riferimento in questa sede alle promozioni avviate in ambito Tech da parte della nota catena. Vale la pena infatti soffermarsi un momento su uno sconto non di poco conto relativo allo smartphone low cost Samsung Galaxy A14.

Infatti, quest'ultimo dispositivo viene adesso venduto a un prezzo di 164,99 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da questo sito Web si apprende che usualmente il costo dello smartphone sarebbe invece di 229,99 euro. Questo significa che in questo contesto si sta facendo riferimento a un possibile risparmio del 28,26%.

Essenzialmente, dunque, a conti fatti lo sconto è di 65 euro. Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione potenzialmente intrigante per chi è alla ricerca di uno smartphone Android low cost legato a Samsung, considerando anche che si fa riferimento a un prodotto per cui risulta possibile usufruire della consegna gratuita online.

In ogni caso, la scheda tecnica di Samsung Galaxy A14 include 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (la variante proposta al prezzo indicato da MediaWorld è quella in colorazione Black). Per tutti i dettagli del caso in merito alle altre specifiche, nel caso vogliate scendere maggiormente nel dettaglio, potete fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Samsung.