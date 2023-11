MediaWorld sconta di 299 euro un notebook HP Victus con GPU RTX 4050

Non c'è solamente il Black Friday Dyson da MediaWorld, visto che le iniziative promozionali lanciate dalla ben nota catena in ambito Tech non mancano di certo. Tra queste, ad esempio, rientra uno sconto non di poco conto su un notebook da gaming HP Victus con GPU RTX 4050, che potrebbe fare gola a più di qualcuno.

Più precisamente, il modello HP Victus 15-FA1025NL viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.199,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il costo consigliato per il notebook ammonterebbe a 1.499 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio di 299,01 euro, a conti fatti.

Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un computer portatile in grado anche di garantire un certo tipo di soddisfazioni in ambito gaming. Questo considerando, ad esempio, la presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di HP Victus 15-FA1025NL, questa include un processore Intel Core i7-13700H, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il pannello ha diagonale di 15,6 pollici e risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel). Il sistema operativo, invece, è immancabilmente Windows 11 Home.