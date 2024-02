MediaWorld sconta di 299 euro un PC da gaming MSI con GPU RTX 4060

Non ci sono esclusivamente le promozioni Tech Mania in casa MediaWorld a poter fare gola agli appassionati del mondo della tecnologia (e non solo). Infatti, la popolare catena ha dato il via anche a un'iniziativa promozionale legata a un PC da gaming di MSI con GPU RTX 4060.

Più precisamente, ora il modello MSI MAG Infinite S3 13-1048IT viene venduto a un prezzo di 1.499,99 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che generalmente il costo consigliato per il computer ammonterebbe a 1.799 euro. Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che di mezzo c'è un possibile risparmio di 299,01 euro.

Potrebbe inoltre interessarvi sapere che viene proposta la consegna gratuita online. Capite bene, insomma, che chi è alla ricerca di un PC preassemblato che riesca a fornire anche certe soddisfazioni in ambito gaming (d'altronde, la presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 lascia spazio a ben pochi dubbi), potrebbe potenzialmente ritenerla un'occasione valida.

Al netto di questo, guardando alla scheda tecnica di MSI Infinite S3 13-1048IT, troviamo anche un processore Intel Core I7-13700F, affiancato da 16GB di RAM e 1TB di SSD. Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo: non manca il supporto a Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.