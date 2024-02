MediaWorld sconta di 299 euro un PC da gaming MSI con GPU RTX 4060 Ti

Andando oltre allo sconto MediaWorld su iPhone 15, vale la pena tornare a fare riferimento su queste pagine alle offerte avviate in ambito Tech dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha lanciato anche un'iniziativa promozionale importante su un desktop da gaming di MSI preassemblato con GPU RTX 4060 Ti.

Più precisamente, il modello MSI DESKTOP MAG Codex 5 13NUD-1645IT viene ora proposto a un costo di 1.599,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il prezzo consigliato per il computer ammonterebbe invece a 1.899 euro. In parole povere, basta effettuare un rapido calcolo per comprendere che si possono risparmiare 299,01 euro.

Insomma, capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un preassemblato che rientri nella fascia sotto ai 2.000 euro. Certo, non si tratta propriamente di un'offerta per tutti, ma la presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti con 8GB di memoria dedicata potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.

Guardando invece al resto delle caratteristiche tecniche di MSI DESKTOP MAG Codex 5 13NUD-1645IT, fanno capolino un processore Intel Core i7-13700F, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Per il resto, immancabilmente, ii sistema operativo a bordo risulta essere Windows 11 Home.