MediaWorld sconta di 299 euro uno Smart TV LG 2023 da 50 pollici

Non ci sono solamente offerte MediaWorld su prodotti Dyson in questo periodo natalizio. Infatti, la ben nota catena ha lanciato un ampio numero di iniziative promozionali, tra cui quella relativa a uno Smart TV 2023 di LG.

Più precisamente, il modello LG 50QNED826RE.API viene adesso proposto a un prezzo pari a 599,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il costo del televisore ammonterebbe a 899 euro. Questo significa che c'è di mezzo un possibile risparmio di 299,01 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno. Questo anche considerando il fatto che si tratta di un modello legato al 2023, dunque tutto sommato di recente uscita. Vale la pena notare che l'offerta rientra nell'iniziativa Tech Sotto l'Albero di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 24 dicembre 2023 (dunque avrete qualche giorno per poter usufruire dell'offerta in seguito alla pubblicazione di questa notizia).

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di LG 50QNED826RE.API, quest'ultima include un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano poi tutte le funzioni smart che ci si aspettano da un televisore di questo tipo. Tuttavia, se volete approfondire maggiormente il prodotto, potrebbe interessarvi fare riferimento direttamente al portale ufficiale di LG.