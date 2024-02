MediaWorld sconta a 299 euro uno Smart TV LG 4K da 43 pollici

Non c'è solamente lo sconto MediaWorld su un notebook MSI a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo della tecnologia in questo periodo. Infatti, la popolare catena ha avviato anche diverse altre iniziative promozionali in tal senso, tra cui rientra un'offerta relativa a uno Smart TV di LG dal costo non esagerato.

Più precisamente, il modello LG 43UR73006LA.APIQ viene adesso venduto a un prezzo pari a 299,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il costo consigliato per il televisore ammonterebbe a 419 euro. Questo significa che di mezzo, a conti fatti, c'è un possibile risparmio di 119,01 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un televisore che non costi troppo, in quanto si rimane comunque nella fascia di prezzo inferiore ai 300 euro. In ogni caso, vale la pena notare che l'offerta rientra nell'iniziativa I Love Tech di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 21 febbraio 2024. Potreste dunque voler tenere a mente questa scadenza.

Per il resto, dando un'occhiata alle caratteristiche tecniche di LG 43UR73006LA.APIQ, troviamo un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Al netto di questo, per approfondire meglio anche le funzioni smart offerte dal televisore, potreste voler magari consultare il sito Web ufficiale di LG.