MediaWorld sconta di oltre 300 euro Apple MacBook Air 13

Al netto dell'iniziativa Red Weekend di MediaWorld, vale la pena soffermarsi anche sulle promozioni lanciate dalla ben nota catena per quel che concerne il ritorno sui banchi di scuola. A tal proposito, a finire al centro di un risparmio non di poco conto è il portatile Apple MacBook Air 13.

Quest'ultimo, infatti, viene adesso proposto a un prezzo pari a 899 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che usualmente il costo consigliato sarebbe di 1.229 euro, quindi di mezzo c'è un possibile risparmio non di poco conto, che potrebbe fare gola a più di qualcuno.

Non serve infatti effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 330 euro. Si scende inoltre sotto alla "barriera psicologica" dei 1.000 euro, aspetto che potrebbe interessare un certo tipo di utente. In ogni caso, vale la pena esplicitare che l'offerta rientra nell'iniziativa Back To School di MediaWorld, che proseguirà fino al 30 agosto 2023.

Per il resto, se siete interessati ad approfondire ulteriormente il dispositivo coinvolto, che in questo caso è in colorazione Gray, nonché in configurazione 8/256GB, potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Apple. In quest'ultimo vengono infatti messe maggiormente in evidenza le caratteristiche tecniche.

