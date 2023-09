MediaWorld sconta di 300 euro il PC MGAMER VANGUARD con RTX 4060 Ti

Non c'è solamente lo sconto MediaWorld sugli AirPods di terza generazione a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia sulle offerte della ben nota catena. Infatti, quest'ultima ha avviato anche una promozione legata a un PC da gaming con GPU RTX 4060 Ti.

Più precisamente, il modello MGAMER VANGUARD viene ora venduto a un prezzo pari a 1.399,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che il costo consigliato usualmente sarebbe di 1.699,99 euro. Insomma, di mezzo c'è un possibile risparmio di 300 euro, come si evince da un rapido calcolo.

Se siete alla ricerca di un preassemblato, potreste insomma voler dare un'occhiata a questa promozione. Questo anche considerando che si fa riferimento a un modello che viene indicato dalla stessa MediaWorld come una "Novità", nonché che si può usufruire della consegna gratuita online. In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa XDays Solo Online di MediaWorld, che proseguirà fino al 22 settembre 2023 (dunque avete relativamente poche ore per poterne eventualmente usufruire).

Per il resto, dando un'occhiata alla scheda tecnica di MGAMER VANGUARD, al netto della già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, troviamo 16GB di RAM, 1TB di SSD e il sistema operativo Windows 11 Home. Potreste però voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di MediaWorld per maggiori dettagli.