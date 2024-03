MediaWorld sconta sotto i 300 euro uno Smart TV Full HD di Philips

Dopo aver approfondito l'offerta su un notebook da gaming di ASUS, torniamo ora alle promozioni Tech di MediaWorld, che ha lanciato una nuova iniziativa su uno Smart TV di Philips.

Il modello Philips 43PFS6808/12 è disponibile al prezzo di 299 euro, grazie a uno sconto di 30 euro offerto da MediaWorld. Infatti, secondo quanto riportato sul loro sito Web, il prezzo suggerito dal produttore era di 329 euro.

La cosa attraente di questa offerta non è solo lo sconto, ma anche il fatto che il prezzo sia inferiore a 300 euro. Assicuratevi però di approfittarne entro il 13 marzo 2024, poiché l'iniziativa Tech is Wow di MediaWorld durerà ancora qualche giorno in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Inoltre, vale la pena notare che il prodotto reca il bollino "MediaWorld consiglia" e viene offerta la spedizione gratuita.

Parlando delle specifiche dello Smart TV Philips 43PFS6808/12, include un display da 43 pollici con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel) e presenta numerose funzionalità smart, tra cui il supporto all'assistente vocale Google Assistant. Ti invitiamo a visitare il sito Web ufficiale di Philips per ulteriori informazioni dettagliate sullo Smart TV.

Approfittate delle offerte Tech in corso e date un'occhiata alla soundbar Bose scontata da MediaWorld. Potreste considerarla un'aggiunta interessante al vostro televisore.